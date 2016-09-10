Доработать сайт на PHP

Требуется выполнить расширение функционала магазина: Адрес: [url=http://fashingreatness.ru/store]http://fashingreatness.ru/store[/url] Сейчас на сайте категории носят названия бренд 1, бренд 2 и тд... но это категории... Будут другие названия или эти удалены.. т.е. категории мы понимаем как категории... Бренды должны отображать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Код сайт (с небольшими доработками) прилагаю
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