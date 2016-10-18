Мелкие правки Woocommerce

Здравствуйте! Необходимо подключить систему оплаты ( [url=https://epay.kkb.kz/]epay.kkb.kz/[/url] ) на сайт. CMS Wordpress. Документация: [url=https://testpay.kkb.kz/doc/htm/]testpay.kkb.kz/doc/htm/[/url] На сайте 2 товара – 2 цены, никаких параметров и т.п. Все данные "на руках", сертификаты, доступы. Пользователь осуществляет поиск через форму на главной странице, далее на странице поиска выбирает ...
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На сайте Wordpress подключен Woocommerce, но отображается немного некорректно: topsat.by/product-category/sputnikovye-resivery/
Нужно допилить код wocommerce, чтобы он без багов вписался в общий стиль сайта (чтобы сайдбар сайта был где нужно, а не снизу и т.п). Примерно как корзина topsat.by/cart/ - она более менее ровно. И нужно чтобы товары ровно друг относительно друга были, ну типа такого megastore.by/g618959-general-satellite-trikolor (а то сейчас какой-то выше, какой-то ниже).
Вносить изменения нужно так, чтоб не повредить файлы самого плагина, вот так: http://wpcommerce.ru/threads/vnesenie-izmenenij-v-fajly-shablonov-woocommerce.133/, то есть в специально созданной папке woocommerce.
Потом сообщить что меняли, чтобы я мог поменять на другом сайте.
Пишите, у кого есть такой опыт модификации Woocommerce.
Могу оплатить до 600 руб. Яндекс или Вебмани по факту готовности.
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