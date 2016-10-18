Мелкие правки Woocommerce

$10
Веб-программированиеЗавершен3 заявки172 просмотра
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На сайте Wordpress подключен Woocommerce, но отображается немного некорректно: topsat.by/product-category/sputnikovye-resivery/

Нужно допилить код wocommerce, чтобы он без багов вписался в общий стиль сайта (чтобы сайдбар сайта был где нужно, а не снизу и т.п). Примерно как  корзина topsat.by/cart/ - она более менее ровно. И нужно чтобы товары ровно друг относительно друга были, ну типа такого megastore.by/g618959-general-satellite-trikolor (а то сейчас какой-то выше, какой-то ниже).

Вносить изменения нужно так, чтоб не  повредить файлы самого плагина, вот так: http://wpcommerce.ru/threads/vnesenie-izmenenij-v-fajly-shablonov-woocommerce.133/, то есть в специально созданной папке woocommerce.

Потом сообщить что меняли, чтобы я мог поменять на другом сайте.

Пишите, у кого есть такой опыт модификации Woocommerce.

Могу оплатить до 600 руб. Яндекс или Вебмани по факту готовности.

WooCommerce
7 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
44 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
spcfrc
Юлиан 
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
7 лет назад
$5
1 день
В целом сделал то, что нужно, спасибо, но немного не до конца (картинки были неровные, в тз об этом было), писал в личку, так и не дописался, пришлось самому разбираться и править. В итоге теперь все работает как надо, так что претензий нет, но и рекомендовать тоже не могу, т.к. предпочитаю чтобы все детали по проекту были выполнены, так что обращайте внимание исполнителю на это.
Оплата вовремя. Однако нет четкого тз и много претензий. Не рекомендую
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