Доработать шаблон сайта gastrores.com

сайт http://gastrores.comшаблон брали вот от сюда http://themes.kadencethemes.com/virtue/что нужно сделать : ( возможно включить модуль магазина на шаблоне и кастомизировать его немного? ) ЗАДАНИЕ 1 :1) нужно сформировать каталог товаров на сайте . с главной страницы мы видим его разделы ( в прикрепленных файлах картинка katalog_1) ниже я укажу линк с нашего сайта и ниже ссылку с сайта производителя. эти товары нужно и разместить . Тут нужен совет как реализовать новые пожелания ? в нынешней реализации http://gastrores.com/piece-konwekcyjno-parowe/ все выглядит списком , нет возможности разбить на подкатегорииhttp://gastrores.com/piece-konwekcyjno-parowe/ - этот раздел должен делиться на три категории по производителям : желательно использовать логотипы этих компаний .

Rationalhttp://megast.pl/piece-konwekcyjno-parowe/rational Unoxhttps://stalgast.com/piece-unox/konwekcyjno-parowe-gastronomiczne/rozmiar-gn-11 Fagorhttp://www.fagorindustrial.pl/pl/pieceэтот раздел производителя Fagor делиться на типы продуктов ( ПЕЧЕЙ ) картинка Katalog_2каждая серия делится на печи ГАЗОВЫЕ и ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ нужно ту информацию которая есть на сайтах производителей - разместить на нашем сайте . 2) дальше я указываю линк раздела нашего каталога http://gastrores.com/zmywarki/ и линк с сайта производителя http://www.fagorindustrial.pl/pl/zmywarki3) http://gastrores.com/meble-ze-stali-nierdzewnej/этот раздел делится на категории : do-pracydo-zmywalnido-przechowywania/do-transportu/modulowe/wyciagowe/http://www.dora-metal.pl/pl/do-pracy/http://www.dora-metal.pl/pl/do-zmywalni/http://www.dora-metal.pl/pl/do-przechowywania/http://www.dora-metal.pl/pl/do-transportu/http://www.dora-metal.pl/pl/modulowe/http://www.dora-metal.pl/pl/wyciagowe/4) http://gastrores.com/urzadzenia-chlodnicze/http://www.dora-metal.pl/pl/urzadzenia-chlodnicze11/ 5) Trzony kuchenne http://gastrores.com/trzony-kuchenne/ http://www.fagorindustrial.pl/pl/urzadzenia-grzewcze/linia-700/kuchnie-gazowe 6) Frytownice http://gastrores.com/frytownice/http://www.fagorindustrial.pl/pl/urzadzenia-grzewcze/linia-700/frytownice 7) Grille http://gastrores.com/grille/http://www.fagorindustrial.pl/pl/urzadzenia-grzewcze/linia-700/p%C5%82yty%20grillowe 8) Patelnie http://gastrores.com/patelnie/http://www.fagorindustrial.pl/pl/urzadzenia-grzewcze/linia-900/patelnie%20przechylne 9) Kotły warzlne http://gastrores.com/taborety-grzewcze/www.fagorindustrial.pl/pl/urzadzenia-grzewcze/linia-900/kocioł-warzelny 10) Piece do pizzy https://stalgast.com/wyposazenie-pizzerii/urzadzenia-do-pizzy/grzewcze/piece-do-pizzy_______________________________________________________________________________________________________ЗАДАНИЕ 2 : Разместить на сайте на главной странице сайта и на всех разделах каталога ( на видном месте ) раздел : AKTUALNE PROMOCJE это просто 3-4 материала для скачивания можно реализовать в виде иконки KATALOGI DO POBRANIA это раздел для скачивания каталогов продукции

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ЗАДАНИЕ 3:

изменить представление раздела http://gastrores.com/referencje/ в верхнем меню сайта называется Referencje ( в переводе с польского это ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ, тут будут размещены фотографии грамот и благодарностей - фото потом разместим)

сейчас там текстовая информация - сделать из него так как в этом разделе http://gastrores.com/wordpress-gallery-2/ _______________________________________________________________________________________________________ЗАДАНИЕ 4 : Починить раздел контакты http://gastrores.com/contact-us-2/ - не работает карта , при вводе адреса офиса не отображает его на карте