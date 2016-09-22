Доработать шаблон сайта gastrores.com

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка144 просмотра
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сайт  http://gastrores.comшаблон брали вот от сюда http://themes.kadencethemes.com/virtue/что нужно сделать :  ( возможно включить модуль магазина на шаблоне и кастомизировать его немного? ) ЗАДАНИЕ 1 :1) нужно сформировать каталог товаров на сайте . с главной страницы мы видим его разделы ( в прикрепленных файлах картинка katalog_1) ниже я укажу линк с нашего сайта и ниже ссылку с сайта производителя. эти товары нужно и разместить . Тут нужен совет как реализовать новые пожелания ? в нынешней реализации  http://gastrores.com/piece-konwekcyjno-parowe/      все выглядит списком , нет возможности разбить на подкатегорииhttp://gastrores.com/piece-konwekcyjno-parowe/    -  этот раздел должен делиться на три категории по производителям : желательно использовать логотипы этих компаний . 

Rationalhttp://megast.pl/piece-konwekcyjno-parowe/rational  Unoxhttps://stalgast.com/piece-unox/konwekcyjno-parowe-gastronomiczne/rozmiar-gn-11  Fagorhttp://www.fagorindustrial.pl/pl/pieceэтот раздел производителя  Fagor   делиться на типы продуктов ( ПЕЧЕЙ )  картинка Katalog_2каждая серия делится на печи ГАЗОВЫЕ  и ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ нужно ту информацию которая есть на сайтах производителей - разместить на нашем сайте . 2)    дальше я указываю линк раздела нашего каталога http://gastrores.com/zmywarki/   и линк с сайта производителя http://www.fagorindustrial.pl/pl/zmywarki3) http://gastrores.com/meble-ze-stali-nierdzewnej/этот раздел делится на категории : do-pracydo-zmywalnido-przechowywania/do-transportu/modulowe/wyciagowe/http://www.dora-metal.pl/pl/do-pracy/http://www.dora-metal.pl/pl/do-zmywalni/http://www.dora-metal.pl/pl/do-przechowywania/http://www.dora-metal.pl/pl/do-transportu/http://www.dora-metal.pl/pl/modulowe/http://www.dora-metal.pl/pl/wyciagowe/4) http://gastrores.com/urzadzenia-chlodnicze/http://www.dora-metal.pl/pl/urzadzenia-chlodnicze11/  5) Trzony kuchenne   http://gastrores.com/trzony-kuchenne/ http://www.fagorindustrial.pl/pl/urzadzenia-grzewcze/linia-700/kuchnie-gazowe  6)  Frytownice     http://gastrores.com/frytownice/http://www.fagorindustrial.pl/pl/urzadzenia-grzewcze/linia-700/frytownice  7) Grille   http://gastrores.com/grille/http://www.fagorindustrial.pl/pl/urzadzenia-grzewcze/linia-700/p%C5%82yty%20grillowe   8) Patelnie   http://gastrores.com/patelnie/http://www.fagorindustrial.pl/pl/urzadzenia-grzewcze/linia-900/patelnie%20przechylne  9) Kotły warzlne  http://gastrores.com/taborety-grzewcze/www.fagorindustrial.pl/pl/urzadzenia-grzewcze/linia-900/kocioł-warzelny  10) Piece do pizzy  https://stalgast.com/wyposazenie-pizzerii/urzadzenia-do-pizzy/grzewcze/piece-do-pizzy_______________________________________________________________________________________________________ЗАДАНИЕ 2 : Разместить на сайте на главной странице сайта и на всех разделах каталога  ( на видном месте )  раздел : AKTUALNE PROMOCJEэто просто 3-4 материала для скачивания   можно реализовать в виде иконки KATALOGI DO POBRANIA   это раздел для скачивания каталогов продукции 

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ЗАДАНИЕ 3: 

изменить представление раздела  http://gastrores.com/referencje/              в верхнем меню сайта называется  Referencje    ( в переводе с польского это ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ, тут будут размещены фотографии грамот и благодарностей - фото потом разместим) 

сейчас там текстовая информация  - сделать из него так как в этом разделе http://gastrores.com/wordpress-gallery-2/     _______________________________________________________________________________________________________ЗАДАНИЕ 4 : Починить раздел контакты    http://gastrores.com/contact-us-2/     - не работает карта , при вводе адреса офиса не отображает его на карте 

7 лет назад
worldwide
Андрей 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Webpazl
Юрий 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$50
5 дней
Доволен исполнением всего задания. Четко и в срок.
Приятно работать с Андреем
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