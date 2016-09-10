Нужен продающий лендинг. Тема: Анимация для детей.

Есть несколько анимационных программ для детей.

Фиксики, Мыльное шоу, Спайдермен-шоу, Веселые пони и т.д.

Нужен яркий, продающий лендинг. По опыту ведения и статистике рекламных кампаний по детскому шоу-продукту, основная (до 65%) группа посетителей - женщины 25-45 лет.

Пример лендинга по которому работаем сейчас - это Детское научное шоу.

Лендингов будет несколько. Все ЛП идентичные различаются только первой картинкой и афишей на ней.