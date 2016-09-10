Нужен продающий лендинг. Тема: Анимация для детей.

Есть надстройка для zoo (joomla 3.5), которая собирайет айтемы в блок сравнения. По окончании сравнения предлагает пользователю сохранить файл. Надо, чтоб он вместо этого спрашивал почту, и слал на неё в html-формате (и копию админу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть несколько анимационных программ для детей.
Фиксики, Мыльное шоу, Спайдермен-шоу, Веселые пони и т.д.
Нужен яркий, продающий лендинг. По опыту ведения и статистике рекламных кампаний по детскому шоу-продукту, основная (до 65%) группа посетителей - женщины 25-45 лет.
Пример лендинга по которому работаем сейчас - это Детское научное шоу.
Лендингов будет несколько. Все ЛП идентичные различаются только первой картинкой и афишей на ней.
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