Программист с отличным знанием JS.

На сайте Wordpress подключен Woocommerce, но отображается немного некорректно: topsat.by/product-category/sputnikovye-resivery/ Нужно допилить код wocommerce, чтобы он без багов вписался в общий стиль сайта (чтобы сайдбар сайта был где нужно, а не снизу и т.п). Примерно как ...