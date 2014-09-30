Последовательный исполнитель. Совершенно четко разложил ТЗ по дням исполнения. Разработал и внедрил несколько дополнительных опций, о которых речь не велась, но в разы усиливают качество исходящего продукта. На выходе я получил не "доработанную таблицу Excel" с макросами, а вполне самостоятельное программное обеспечение с полным описанием функций, полностью применимое в бухгалтерии. Постоянно на связи, ежедневно утром получал доработанный файл+описание сделанного с уточнениями и вопросами. Рекомендую Алексея, как специалиста, у которого слова не расходятся с делом. PS: если у Вас нет четкого ТЗ, но знаете, чего хотите, он Вас поймет и поможет его сформировать.