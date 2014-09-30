Сайт: Версия ocStore 2.3.0.2.3 1С: Предприятие 8.3 (8.3.10.2650) "Управление торговлей для Украины", редакция 2.3. Загрузка на сайт и передача документов обратно идёт через модуль 1C v8.x (Tesla-Chita). Шаблон магазина автозапчастей ExlusiveTuning 2.X - v.2.0.5 ------------- В настоящий момент настроена выгрузка товаров из 1С ...
Программы в которых работаю: CRM Мегаплан, CRM Битрикс 24. 1С торговля. 1С Битрикс.
SIP телефония.
Работаю по скриптам разговора и без. Разрабатываю для своей работы скрипты сам.
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Нужно перевести на Английский язык первые 2 листа. Первый без шапки. Файл в прикреплении. Спасибо.Переводы15 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть файл в mp3 формате с начитанным текстом (англ.), отличным произношением и внятной аудиопунктуацией диктора с едва заметной фоновой музыкой. Продолжительность 12 минут, автомобильная тематика. Необходимо сделать синхронный перевод (рус.), слушая оригинал начитать его на диктофон ...Переводы12 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем мира и работы! Интересует заставка для видео на YouTube порядка 5-7с. с привязкой логотипа. Пример, почти такой, как хочется видеть [url=https://www.youtube.com/watch?v=8nQBIP1xyJQ&t=13s]здесь[/url]. Даже устроит звук такой же. Логотип в виде дорожного знака STOP (вышлю). Ролик должен быть совместим ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходима 3D модель ростовой куклы для последующего изготовления выкроек.3D-графика1 исполнительЗавершен6 лет назад
В имеющейся таблице на 4-х вкладках создать формы ввода данных. Дать рекомендации по объединению вкладок в единый отчет.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть несколько анимационных программ для детей. Фиксики, Мыльное шоу, Спайдермен-шоу, Веселые пони и т.д. Нужен яркий, продающий лендинг. По опыту ведения и статистике рекламных кампаний по детскому шоу-продукту, основная (до 65%) группа посетителей - женщины 25-45 лет. Пример ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $600
Добрый день. Необходимо провести оптимизацию и наполнение сайта: 1. Аналитика сайта 2. Сборка семантического ядра 3. Определение посадочных страниц 4. Исправить все технические моменты 5. Написать 20 текстов с мета-тегами 6. Разместить весь написанный контент 7. Занести все страницы в аддурилку и ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад