voisko

Андрей Седов voisko

 
53 годаУкраина/Харьков
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Я торгую с 1997 года. Менеджер по продажам.

Программы в которых работаю: CRM Мегаплан, CRM Битрикс 24.  1С торговля. 1С Битрикс. 

SIP телефония.

Работаю по скриптам разговора и без. Разрабатываю для своей работы скрипты сам.

Битрикс1С-Битрикс
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Выгрузка товаров из 1С на сайт

    Сайт:  Версия ocStore 2.3.0.2.3 1С: Предприятие 8.3 (8.3.10.2650) "Управление торговлей для Украины", редакция 2.3.  Загрузка на сайт и передача документов обратно идёт через модуль 1C v8.x (Tesla-Chita). Шаблон магазина автозапчастей ExlusiveTuning 2.X - v.2.0.5 ------------- В настоящий момент настроена выгрузка товаров из 1С ...

    ocStore
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Синхронный перевод

    Есть файл в mp3 формате с начитанным текстом (англ.), отличным произношением и внятной аудиопунктуацией диктора с едва заметной фоновой музыкой. Продолжительность 12 минут, автомобильная тематика. Необходимо сделать синхронный перевод (рус.), слушая оригинал начитать его на диктофон ...

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Заставка для видео на YouTube

    Всем мира и работы! Интересует заставка для видео на YouTube порядка 5-7с. с привязкой логотипа. Пример, почти такой, как хочется видеть [url=https://www.youtube.com/watch?v=8nQBIP1xyJQ&amp;t=13s]здесь[/url]. Даже устроит звук такой же. Логотип в виде дорожного знака STOP (вышлю). Ролик должен быть совместим ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужен продающий лендинг. Тема: Анимация для детей.

    Есть несколько анимационных программ для детей. Фиксики, Мыльное шоу, Спайдермен-шоу, Веселые пони и т.д. Нужен яркий, продающий лендинг. По опыту ведения и статистике рекламных кампаний по детскому шоу-продукту, основная (до 65%) группа посетителей - женщины 25-45 лет. Пример ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Провести полную внутреннюю оптимизацию сайта

    $600

    Добрый день. Необходимо провести оптимизацию и наполнение сайта: 1. Аналитика сайта 2. Сборка семантического ядра 3. Определение посадочных страниц 4. Исправить все технические моменты 5. Написать 20 текстов с мета-тегами 6. Разместить весь написанный контент 7. Занести все страницы в аддурилку и ...

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
vladislawbaranow
Владислав 
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Заставка для видео на YouTube
Отличный заказчик! Хорошо описана задача, предоставлена исчерпывающая информация, всегда на связи, правки и замечания по сути. Очень довольный сотрудничеством. По возможности, будем работать в дальнейшем. Рекомендую!
Ещё рассматривал исполнителя, ещё достоверно не знал, в каком виде хочу увидеть конечный продукт, Владислав сбросил варианты в своём видении. Меня вариант устроил, осталось только доработать. Исполнитель постоянно в эфире, на возникающие предложения изменений реагирует моментально и исправляет даже лучше, чем имел ввиду заказчик. В случае возникновения потребности в изготовлении/редактировании видео, бесспорно буду обращаться к Владиславу. В сроки уложились. Рекомендую этого исполнителя.
Ответный отзыв
apsasin
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$14
10 баллов
6 лет назад
Доработка таблицы Excel в VBA
Андрей всегда на связи, всегда вовлечен в проект и заинтересован в конечном результате не меньше Исполнителя ))) Опыт работы был интересным, рекомендую.
Последовательный исполнитель. Совершенно четко разложил ТЗ по дням исполнения. Разработал и внедрил несколько дополнительных опций, о которых речь не велась, но в разы усиливают качество исходящего продукта. На выходе я получил не "доработанную таблицу Excel" с макросами, а вполне самостоятельное программное обеспечение с полным описанием функций, полностью применимое в бухгалтерии. Постоянно на связи, ежедневно утром получал доработанный файл+описание сделанного с уточнениями и вопросами. Рекомендую Алексея, как специалиста, у которого слова не расходятся с делом. PS: если у Вас нет четкого ТЗ, но знаете, чего хотите, он Вас поймет и поможет его сформировать.
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koshko111
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Изготовить 3D модель по фото
Вменяемый заказчик, который точно знает что хочет, и может это объяснить. Хорошая коммуникация в обе стороны. Как резюме могу сказать - побольше бы таких заказчиков!! Надеюсь на продолжение работы!
Заказ выполнен в срок и в полном объеме. Ярослав абсолютно коммуникабельный исправления вносит по ходу беседы, моментально отправляет скрины. В связи с тем, что я впервые заказывал 3D модель, адекватного ТЗ предложить со своей стороны не мог. Ярослав принимал задания в буквальном смысле "со слов". Я исполнением и исполнителем доволен. Рекомендую.
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Adlers
Андрей 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
140 отзывов
$510
10 баллов
9 лет назад
Провести полную внутреннюю оптимизацию сайта
Очень понравилось работать с Андреем. Грамотный и приятный в общении заказчик. Порадовало в сотрудничестве: - хорошее человеческое отношение; - гибкость в принятии решений; - быстрая оплата работ. Рекомендую всем фрилансерам!
Бесспорно профессионал своего дела. Знает, что нужно заказчику, знает, как преподнести продукт, а главное, знает, как задать вопрос, если заказчик "плавает" в теме. Работает четко, на связь выходит моментально. Рекомендует правильные подходы к решению вопроса. И главное, терпелив к заказчику. Были причины, что на связь не мог выйти я, Андрей отправлял письма и терпеливо переназначал встречи. Спасибо Андрею и его профессионалам. Всем рекомендую этого исполнителя.
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