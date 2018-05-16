Заставка для видео на YouTube

Ещё рассматривал исполнителя, ещё достоверно не знал, в каком виде хочу увидеть конечный продукт, Владислав сбросил варианты в своём видении. Меня вариант устроил, осталось только доработать. Исполнитель постоянно в эфире, на возникающие предложения изменений реагирует моментально и исправляет даже лучше, чем имел ввиду заказчик. В случае возникновения потребности в изготовлении/редактировании видео, бесспорно буду обращаться к Владиславу. В сроки уложились. Рекомендую этого исполнителя.