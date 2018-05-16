Заставка для видео на YouTube

ВидеомонтажЗавершен17 заявок378 просмотров
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Всем мира и работы!

Интересует заставка для видео на YouTube порядка 5-7с. с привязкой логотипа. Пример, почти такой, как хочется видеть здесь. Даже устроит звук такой же. Логотип в виде дорожного знака STOP (вышлю).

Ролик должен быть совместим с Sony Vegas Pro 12.

Спасибо. Жду предложений.

6 лет назад
voisko
53 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vladislawbaranow
Владислав 
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$10
1 день
Ещё рассматривал исполнителя, ещё достоверно не знал, в каком виде хочу увидеть конечный продукт, Владислав сбросил варианты в своём видении. Меня вариант устроил, осталось только доработать. Исполнитель постоянно в эфире, на возникающие предложения изменений реагирует моментально и исправляет даже лучше, чем имел ввиду заказчик. В случае возникновения потребности в изготовлении/редактировании видео, бесспорно буду обращаться к Владиславу. В сроки уложились. Рекомендую этого исполнителя.
Отличный заказчик! Хорошо описана задача, предоставлена исчерпывающая информация, всегда на связи, правки и замечания по сути. Очень довольный сотрудничеством. По возможности, будем работать в дальнейшем. Рекомендую!
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