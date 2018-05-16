видио материал и история доступны здесь [url=https://docs.google.com/document/d/18DimvhBGN7yTbKBkq41kzcx3G8O-5P4ZzvI6-dYRadE/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/18DimvhBGN7yTbKBkq41kzcx3G8O-5P4ZzvI6-dYRadE/edit?usp=sharing[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем мира и работы!
Интересует заставка для видео на YouTube порядка 5-7с. с привязкой логотипа. Пример, почти такой, как хочется видеть здесь. Даже устроит звук такой же. Логотип в виде дорожного знака STOP (вышлю).
Ролик должен быть совместим с Sony Vegas Pro 12.
Спасибо. Жду предложений.
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