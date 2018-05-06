Запись простого видео-ролика

ВидеомонтажЗакрыт6 заявок179 просмотров
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Необходимо записать ролик на строительную тематику по нашему сценарию (тексту), ролик информационный, расказывающий о методе строительства. Съемка на однородном фоне. Можно девушкам :)

6 лет назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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