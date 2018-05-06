Запись простого видео-ролика

Нижний Новгород Нам нужен видеомонтаж записи людей, которые говорят текст на камеру с суфлером или импровизирует. Видео и звук раздельно. Задача - Выборка правильных дублей - Склейка - Соединение звуковой дорожки - Светокоррекция (не всегда). Ищем подрядчика для постоянного сотрудничества. Кому интересно ...
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Необходимо записать ролик на строительную тематику по нашему сценарию (тексту), ролик информационный, расказывающий о методе строительства. Съемка на однородном фоне. Можно девушкам :)
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