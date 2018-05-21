Записать видеоролик о интернет магазине

ВидеомонтажЗавершен3 заявки163 просмотра
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Привет всем !  

Требуется записать видеоролик о интернет магазине, тематика товары для взрослых.  Магазин 18+ https://vk.cc/81keq4

Сразу пишите цена, без цен не рассматриваю заявку.  

Антиспасм 19+4 =

6 лет назад
sevasargsyan
Сева 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Sergey11052007
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$45
5 дней
Сергей, спасибо за работу! Приятный в общении, грамотный и опытный в работе человек! Всегда на связи, всегда поможет дельным советом. Рекомендую!
Отлично сработали! Рекомендую всем заказчика. Оплата в срок. Проверка быстро. Всегда на связи.
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