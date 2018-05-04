Видеоролик

ВидеомонтажЗавершен8 заявок256 просмотров
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Создание видеоролика о Интернет проекте Рабочие России. Есть только текст начитанный на диктофон. Видеоряд придется качать вам самому из инета. Видео должно соответствовать звуку. Пример я приложил, как сделал сам - но это ужасно мало видеоряда и звук беда. Но вы сможете лучше, я уверен 

Исходники https://yadi.sk/d/87y18Kpe3Ut2Kp 

6 лет назад
prrussia
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
victor_andreev
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад
$85
5 дней
Отличный исполнитель. Быстро и качественно. Сделал все правки с первого раза как просил. Буду пользоваться услугами и вам рекомендую!
Спасибо вам большое за адекватную обратную связь!
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