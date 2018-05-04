Видеоролик

Создание видеоролика о Интернет проекте Рабочие России. Есть только текст начитанный на диктофон. Видеоряд придется качать вам самому из инета. Видео должно соответствовать звуку. Пример я приложил, как сделал сам - но это ужасно мало видеоряда и звук беда. Но вы сможете лучше, я уверен

Исходники https://yadi.sk/d/87y18Kpe3Ut2Kp