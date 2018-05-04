Видеоролик

Переснять и озвучить (убедительный, профессиональный мужской голос) видео ролик . https://www.youtube.com/watch?v=0R5cq5ncyks убрать все ненужное и уложиться в 2 минуты. Нужно создать у клиента впечатление, что все очень просто. только нажал кнопку и все получилось. вначале ролика ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание видеоролика о Интернет проекте Рабочие России. Есть только текст начитанный на диктофон. Видеоряд придется качать вам самому из инета. Видео должно соответствовать звуку. Пример я приложил, как сделал сам - но это ужасно мало видеоряда и звук беда. Но вы сможете лучше, я уверен
Исходники https://yadi.sk/d/87y18Kpe3Ut2Kp
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