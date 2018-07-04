Сделать два видеоролика

ВидеомонтажЗавершен3 заявки237 просмотров
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Сделать два видеоролика по стилю напоминающего этот

https://www.youtube.com/watch?v=WizgSa1byUw

сроки - до 7 мая.

ТЗ имеется, включая описания по сценам видео, а также дополнительные материалы: фото, видео.

Только для опытных исполнителей с отзывами!

6 лет назад
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
victor_andreev
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад
$400
15 дней
Все хорошо! Виктор все сделал в полном соответствии с ТЗ. Изначально я планировал два ролика, но мой заказчик пока проект остановил... Если проект продолжится - второй ролик также сделаю с Виктором!
Спасибо за отзыв и сотрудничество!
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