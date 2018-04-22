Снять рекламу/ролик 

Здравствуйте. Ситуация следующая: у мужа вчера был день рожденья, но он заболел и не смог присутствовать. Мы сняли ему несколько поздравительных видео. Хочу их оформить. Где-то обрезать и смонтировать небольшой фильм. Сколько это будет стоить? ...