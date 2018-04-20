Монтаж видео блога, челленджа для YouTube (8-12 минут)

оллеги, доброго времени суток!

Что нужно:

Монтаж видео как это www.youtube.com/watch?v=e... (наше последнее видео)

Ищем радостного, оптимистичного монтажера =) Для монтажа роликов для YouTube.

Вот такой стиль (просто 2 людей говорят на камеру и обсуждают)

Супер важно находить смешные ржачные моменты в материале и прям их подчеркивать их (музыкой, монтажом, цветом)!

Важно подхватить стиль! В идеале сделать круче=)

Требования:

Срок выполнения на 1 видео (3-5 часов), у меня заняло 2 часа смонтировать видео выше по ссылке.

Желательно умение работать в Final Cut, так будет проще обменяться проектом. Если нет то Premire пойдет.

Оплата:

Хотим делать 20-30 роликов в месяц.

Интересуют ваши сроки, стоимость и примеры работ.

Готовы заказывать каждый день если сработаемся.

Оплата PayPal (легко открыть новый аккаунт, если нет) или через безопасную сделку.

Внимание!

Пришлите ваш последний монтаж (желательно в похожем стиле, но необязательно).

Шоу-рил не нужен.

Проверка на адекватность и внимательность: напиши вверху своего ответа сколько будет 2+2.