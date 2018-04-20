Монтаж видео блога, челленджа для YouTube (8-12 минут)

отредактировать фоновое 2 видео - файл "video-index2" - изменить текст "buzan" на "Puzan" файл "video" - изменить текст "лицо" на прикрепленное
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
оллеги, доброго времени суток!
Что нужно:
Монтаж видео как это www.youtube.com/watch?v=e... (наше последнее видео)
Ищем радостного, оптимистичного монтажера =) Для монтажа роликов для YouTube.
Вот такой стиль (просто 2 людей говорят на камеру и обсуждают)
Супер важно находить смешные ржачные моменты в материале и прям их подчеркивать их (музыкой, монтажом, цветом)!
Важно подхватить стиль! В идеале сделать круче=)
Требования:
Срок выполнения на 1 видео (3-5 часов), у меня заняло 2 часа смонтировать видео выше по ссылке.
Желательно умение работать в Final Cut, так будет проще обменяться проектом. Если нет то Premire пойдет.
Оплата:
Хотим делать 20-30 роликов в месяц.
Интересуют ваши сроки, стоимость и примеры работ.
Готовы заказывать каждый день если сработаемся.
Оплата PayPal (легко открыть новый аккаунт, если нет) или через безопасную сделку.
Внимание!
Пришлите ваш последний монтаж (желательно в похожем стиле, но необязательно).
Шоу-рил не нужен.
Проверка на адекватность и внимательность: напиши вверху своего ответа сколько будет 2+2.
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