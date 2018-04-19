Создать программу по нарезке кадров из видео

Программа, внешнее оформление не особо важно.

На входе документ - видео, число - n-ое количество секунд, забивается с клавиатуры и место, куда перекидываются фото.

Каждые n секунд у видео берется кадр, скрином можно сказать, и перекидывается в папку, указанную ранее.

К примеру, я подаю на вход фильм и n = 5(секунд), мне выдается штук 800-1000 кадров из полуторачасового ролика.

Хорошо было бы, чтобы программа это делала, не включая саму видеозапись и не затрачивая на это время фильма. Но если по другому никак, в принципе и так пойдет.