Создать программу по нарезке кадров из видео

ВидеомонтажЗакрыт3 заявки192 просмотра
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Программа, внешнее оформление не особо важно.

На входе документ - видео, число - n-ое количество секунд, забивается с клавиатуры и место, куда перекидываются фото.

Каждые n секунд у видео берется кадр, скрином можно сказать, и перекидывается в папку, указанную ранее. 

К примеру, я подаю на вход фильм и n = 5(секунд), мне выдается штук 800-1000 кадров из  полуторачасового ролика.

Хорошо было бы, чтобы программа это делала, не включая саму видеозапись и не затрачивая на это время фильма. Но если по другому никак, в принципе и так пойдет. 

6 лет назад
guest_15241530987345
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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