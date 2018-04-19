Монтаж видео ролика

Необходим специалист для удаленного монтажа 2-х видео! Исполнитель - профессионал, не любитель! Либо монтажер, либо видеограф! 1) - ролик для инстаграм (минутный ролик, материала сырого на 20 минут под музыку, без смысловой нагрузки) 2) обзор для Ютуб (10-15 минут) перебивки под музыку и вставки с ведущим! (материала сырого на 40 минут) Материалы все высокого качества, коптер + камеры, звук сводить не надо. Цветокор можно общий, не покадрово!

Пишите стоимость по отдельности и вместе за два ролика. Примеры вашего монтажа - обязательны.