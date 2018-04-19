Монтаж видео ролика

ВидеомонтажЗакрыт19 заявок271 просмотр
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Необходим специалист для удаленного монтажа 2-х видео! Исполнитель - профессионал, не любитель! Либо монтажер, либо видеограф!  1) - ролик для инстаграм (минутный ролик, материала сырого на 20 минут под музыку, без смысловой нагрузки) 2) обзор для Ютуб (10-15 минут) перебивки под музыку и вставки с ведущим! (материала сырого на 40 минут)  Материалы все высокого качества, коптер + камеры, звук сводить не надо. Цветокор можно общий, не покадрово! 

Пишите стоимость по отдельности и вместе за два ролика. Примеры вашего монтажа - обязательны. 

6 лет назад
Kovalevkv
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
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