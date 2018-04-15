10 секундный ролик на уличный экран.

Добрый день.

Необходим создать ролик на 10 секунд, на уличный экран, который будет в себя включать три блока:

1) Информацию о детском саде ( текст, логотип и короткий отрывок видео по теме).

2) Информацию о Курсах английского языка (текст и фото).

3) Информацию о Летних Билингвальных лагерях ( текст и фото).

Образец желаемого ролика, текст, фото и видео материалы предоставляем.

Важны сроки и стоимость.

Спасибо.