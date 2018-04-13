Видео для продаж

Всем привет нужно сделать грамотное видео для побуждения клиентов вложить. Старое видео вот https://www.youtube.com/watch?v=_tNhofBYOG8 .

Задача: Есть сайт https://mrskini.com/ , он является кассой взаимопомощи геймерам, от вас требуется сделать такое видео, которое будет не просто завлекательное и побуждающее, но и заставит человек вложиться в проект.

Цель: Побудить клиента купить, через видео

Предпочтения: моушен дизайн, продающий текст

Дополнительно: Готов посмотреть все проекты и предложения, но более склонен на сотрудничество, с исполнителем кто готов получить большую сумму, но после получения прибыли от сайта.