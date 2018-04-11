Записать видеоотзыв

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ВидеомонтажЗакрытнет заявок162 просмотра
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Нужно записать видеоотзыв на 2-3 мин. Видеоотзыв от лица женщины 35-50 лет. Отзыв о том, что Вы обучались у Евгении Иванченко Рейки Деньги - и том, какие выгоды Вы получили после обучения. Было 3 нинциации в энергии Рейки Деньги. После этого у Вас с деньгами стало лучше - опишите пару историй (может, премии неожиданно получили, повышение по работе (тогда конкретный пример - на какой работе работаете, какое повышение получили, если Вы специалист - то у Вас стало больше клиентов и тд.)Правильный отзыв пишется следующим образом:1. Сначало говорим о том что было. Какие вы были до прохождения курса. Какие у вас были проблемы денежные и какой был настрой и прочее2. Потом говорим о том что было на курсе, про преподавателя - Евгению Иванченко. Про организацию про профессионализм.3. Потом говорим про то что стало в итоге. Какие выгоды Вы получили - призываете поток энергии Рейки Деньги и у Вас все получатеся (что конкрентно).В видеоотзыве должно хорошо быть видно лицо, звук должен быть хороший. И фон соответствующий - либо нейтральный, можно в офисе, на улице, либо аккуратный и не на фоне занавесок или обоев (чтобы фон смотрелся относительно дорого).4. Общие выводы. Рекомендуете обучаться у Евгении Иванченко.Видеоотзыв прислать в виде файла mp4 Отзыв должен звучать естественно, ненаиграно. Цель отзыва - описать положительно и само обучение, и энергии Рейки Деньги, с помощью которой можно решать денежные проблемы. И рекомендовать обучаться именно у тренера Евгении Иванченко.

Текст для отзыва Вы составляете сами. Говорить нужно не заученную речь, а естественно, можно с паузами, как будто Вас сходу поросили рассказать об обучении. 

6 лет назад
iev1981
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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