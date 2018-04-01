Создать Уникальное Интро и Аутро для канала ютуб

Необходимо создание интерактивного курса обучения пример https://terl3.com/stage3/ru/akWQRLNiqcnOHs/stage3lockedforex https://terl3.com/stage3/gb/aJQsijwqFVG9r0/locked# не очень понятно как это реализовано я так думаю есть какой то сервис то есть у нас будут видео ролики + тексты нужно скомпоновать это в некий курс где инфомрация подается последовательно ...