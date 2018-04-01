Создать Уникальное Интро и Аутро для канала ютуб

Необходимо создание интерактивного курса обучения пример https://terl3.com/stage3/ru/akWQRLNiqcnOHs/stage3lockedforex https://terl3.com/stage3/gb/aJQsijwqFVG9r0/locked# не очень понятно как это реализовано я так думаю есть какой то сервис то есть у нас будут видео ролики + тексты нужно скомпоновать это в некий курс где инфомрация подается последовательно ...
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Нужно сделать Интро и Аутро для канала ютуб
Тематика - Бизнес и финансы.
Цена - договорная.
Присылайте ваши портфолио.
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