Создание интерактивного курса обучения

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Необходимо создание интерактивного курса обучения

пример

https://terl3.com/stage3/ru/akWQRLNiqcnOHs/stage3lockedforex

https://terl3.com/stage3/gb/aJQsijwqFVG9r0/locked#

не очень понятно как это реализовано я так думаю есть какой то сервис

то есть у нас будут видео ролики + тексты нужно скомпоновать это в некий курс где инфомрация подается последовательно и удобно для клиента. идеальное решение как я показал в примере

6 лет назад
Taren91
Андрей 
24 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
18 дней назад
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