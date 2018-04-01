Необходимо создание интерактивного курса обучения

пример

https://terl3.com/stage3/ru/akWQRLNiqcnOHs/stage3lockedforex

https://terl3.com/stage3/gb/aJQsijwqFVG9r0/locked#

не очень понятно как это реализовано я так думаю есть какой то сервис

то есть у нас будут видео ролики + тексты нужно скомпоновать это в некий курс где инфомрация подается последовательно и удобно для клиента. идеальное решение как я показал в примере