Монтаж ролика 10 минут.

Нужно за день сделать реализацию имиджевого ролика для концертной компании. 20-30 сек. картинки и текст.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать видео для ютуб канала из видео с
поездки в США. Исходных материалов около 2х часов.
Конечный ролик должен быть около 10 минут.
Также требуется сделать обложку для ролика для ютуб.
Все материалы лежат на drive.google.com, ссылки пришлю
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