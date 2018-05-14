Видео монтаж с добавлением графики и также использованием звукоэфектов

Необходимо смонтировать два видео. Одно видео с отдыха летом на лодке и второе зимой на лыжах.

1. Сделать графическое вступление пути который проделали на лодке. Приблизительно как здесь https://bit.ly/2qjJM7X

потом нарезка видео с разными переходами под музыку (может используя Adobe After Effects). Звукоэфекты вставлять где можно. Может по ходу клипа повставлять текст.

2. Сделать видео на сноуборде с разными переходами под музыку (может используя Adobe After Effects) Звукоэфекты вставлять где можно. Вставить текст местами.

Предпочтительно использовать adobe premere и после работы файл с всеми исходниками отгрузить на shared drive.

Связываться: skype, viber, whatsup или телефоном разговор и сообщениями.

Оплата: PayPal, Wester Union, перевод на банк из-за границы, если с украины то перевод на карточку приватбанка.

Обязательно вкладывайте свои портфолио когда пишите.

Жду заявок

Олег