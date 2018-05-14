Необходимо изготовить короткий ролик, демонстрирующий применение светодиодной брусчатки на конкретном примере. Похожее видео - https://cloud.mail.ru/public/AmEm/QXRNkzSPJ На одном кадре на реальной картинке 1 нужно разместить светодиодную брусчатку по определённому правилу (концентрические круги и радиальные линии). Внешний вид площади - рис. ...
Видео монтаж с добавлением графики и также использованием звукоэфектов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо смонтировать два видео. Одно видео с отдыха летом на лодке и второе зимой на лыжах.
1. Сделать графическое вступление пути который проделали на лодке. Приблизительно как здесь https://bit.ly/2qjJM7X
потом нарезка видео с разными переходами под музыку (может используя Adobe After Effects). Звукоэфекты вставлять где можно. Может по ходу клипа повставлять текст.
2. Сделать видео на сноуборде с разными переходами под музыку (может используя Adobe After Effects) Звукоэфекты вставлять где можно. Вставить текст местами.
Предпочтительно использовать adobe premere и после работы файл с всеми исходниками отгрузить на shared drive.
Связываться: skype, viber, whatsup или телефоном разговор и сообщениями.
Оплата: PayPal, Wester Union, перевод на банк из-за границы, если с украины то перевод на карточку приватбанка.
Обязательно вкладывайте свои портфолио когда пишите.
Жду заявок
Олег
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