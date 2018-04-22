Клипмейкер, монтажер
Работаю в сфере видео более 8 лет, предлага создание роликов "под ключ". Написание сценария, поиск актеров, съемка, подбор музыки с которой не "забанят" в соц. сетях, постобработка материала.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- BMW E9010 просмотров
- Барбершоп122 просмотра
- Кафе "Трапезунд"116 просмотров
- Fashion показ в Hilton163 просмотра
- Соревнования по боевому самбо229 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
9 баллов
6 лет назад
Задача было смонтировать два видео с отдыха. Все было сделано вовремя, хорошая комуникацыя вобщем я доволен результатом. Буду сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
Задача была поставлена четко, легко общаться, оплата в срок. Надеюсь на последующее сотрудничество.
$1
10 баллов
6 лет назад
Максим отлично выполнил задание. Рекомендую его, как исполнителя.
Ответный отзыв
Заказчик поставил чёткое ТЗ по которому удобно работать, рекомендую с ним поработать!