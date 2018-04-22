Cetych

Максим Cetych

 
35 летРоссия/Новороссийск
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Клипмейкер, монтажер

Работаю в сфере видео более 8 лет, предлага создание роликов "под ключ". Написание сценария, поиск актеров, съемка, подбор музыки с которой не "забанят" в соц. сетях,  постобработка материала. 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
kovapoltava
Олег 
41 годВеликобритания
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
9 баллов
6 лет назад
Видео монтаж с добавлением графики и также использованием звукоэфектов
Задача было смонтировать два видео с отдыха. Все было сделано вовремя, хорошая комуникацыя вобщем я доволен результатом. Буду сотрудничать в дальнейшем.
Задача была поставлена четко, легко общаться, оплата в срок. Надеюсь на последующее сотрудничество.
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pmk71
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Обрезать видео
Максим отлично выполнил задание. Рекомендую его, как исполнителя.
Заказчик поставил чёткое ТЗ по которому удобно работать, рекомендую с ним поработать!
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