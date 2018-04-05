Нужно смонтировать видео 10-15 мин.

Оплата 1000 рублей.

Помимо монтажа нужно будет найти трейлеры к фильмам, а также фотографии актеров и режиссеров и другие интересные снимки , их необходимо включить на фоне аудио дорожки .

Само видео является к обзорам к фильмам