Монтаж видео для Ютуба

ВидеомонтажЗавершен14 заявок253 просмотра
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Видео для Ютуба

длительность 10 минут

Первичная нарезка уже сделана

Срок выполнения до трьох дней!

Нужно:

1.  Создать переходы между кадрами (создать кадры с приближением (близкие) и отдаленные для динамики)

2.  Постараться убрать дефекты камеры (кое-где кадры начинают желтить)

3.  Наложить видео и картинки (материалы я предоставлю)

4.  Наложить цвето фильтр

5. Обработать звук (убрать шумы, сделать голос объемным)

6. Наложить музыкальную дорожу (музыку я предоставлю) и звуковые эффекты (2шт)

Если работа будет сделана качественно и мы найдем общий язык, то буду заказывать обработку  видео раз в неделю!

6 лет назад
guest_14902557251349
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Sergey11052007
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$20
2 дня
Отличная работа, рекомендую для сотрудничества!
Приятно было поработать. Спасибо. Обращайтесь ещё.
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