Монтаж видео для Ютуба

Требуется сделать видео для ютуб канала из видео с поездки в США. Исходных материалов около 2х часов. Конечный ролик должен быть около 10 минут. Также требуется сделать обложку для ролика для ютуб. Все материалы лежат на drive.google.com, ссылки пришлю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Видео для Ютуба
длительность 10 минут
Первичная нарезка уже сделана
Срок выполнения до трьох дней!
Нужно:
1. Создать переходы между кадрами (создать кадры с приближением (близкие) и отдаленные для динамики)
2. Постараться убрать дефекты камеры (кое-где кадры начинают желтить)
3. Наложить видео и картинки (материалы я предоставлю)
4. Наложить цвето фильтр
5. Обработать звук (убрать шумы, сделать голос объемным)
6. Наложить музыкальную дорожу (музыку я предоставлю) и звуковые эффекты (2шт)
Если работа будет сделана качественно и мы найдем общий язык, то буду заказывать обработку видео раз в неделю!
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