Смонтировать ролик.

Нужно записать видеоотзыв на 2-3 мин. Видеоотзыв от лица женщины 35-50 лет. Отзыв о том, что Вы обучались у Евгении Иванченко Рейки Деньги - и том, какие выгоды Вы получили после обучения. Было 3 нинциации ...