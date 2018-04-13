Смонтировать ролик.

$8
ВидеомонтажЗакрыт2 заявки147 просмотров
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Есть 8 кусочков видео. Нужно смонтировать в единое видео +добавить в начало и в конец анимированный логотип(сделать из cdr файла).

На выходе получается ролик около 1 мин.

https://yadi.sk/d/8rqxjP-U3UQtWS

6 лет назад
seolink74
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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