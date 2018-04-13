Смонтировать ролик.

Необходимо записывать видео из вебинарной комнаты с экрана с 16 по 27 апреля, 15 число - еще под вопросом. Время с 10:00 примерно до 13:30-14:00. Видео нужно заливать на ютуб и давать ссылку к 17:00-17:30. Просьба ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 8 кусочков видео. Нужно смонтировать в единое видео +добавить в начало и в конец анимированный логотип(сделать из cdr файла).
На выходе получается ролик около 1 мин.
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