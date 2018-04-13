Запись видео с экрана

Необходимо записывать видео из вебинарной комнаты с экрана с 16 по 27 апреля, 15 число - еще под вопросом. Время с 10:00 примерно до 13:30-14:00. Видео нужно заливать на ютуб и давать ссылку к 17:00-17:30.

Просьба откликаться только тем, кто аккуратно сможет записывать видео в течение указанного периода, без технических проблем. Указывайте цену за одну запись. Рассчитываться можем каждый день или с периодичностью в 3 дня - как удобно будет.