Нужно немного обрезать видео и нарезать еще 3 видео

ВидеомонтажЗавершен8 заявок188 просмотров
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Нужно в ролике по ссылке https://drive.google.com/open?id=1NYYGDO69rWUlLptI3wsYTE9D9AlUWWck сделать:

- удалить 2 слова в самом начале ролика - "из Подмосковья". И склеить, чтобы как можно меньше было заметно, что что-то удалили оттуда. 

- нарезать из этого получившегося видео - 3 видео по 15-20 секунд (не больше!). С разными кусками видео. Чтобы каждый был - сам по себе ролик и было понятно, о чем идет речь. Уточню - не надо ничего нового делать, только работа с имеющимся видео.

- удалить имеющиеся метки и информацию у видео и сделать свои, чтобы видео считалось уникальным.

Вот так. Мне сдается 4 видео, 1 - длинное обычное, без 2-х слов и 3 - нарезки по 15-20 секунд. Все видео - на гугл диске, чтобы я мог оттуда скачать.

Нужно сегодня сделать и сдать.

6 лет назад
ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
george_solopov
24 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$5
1 день
Все сделано быстро и отлично. Спасибо!
Все супер! Был на связи, отвечал быстро и понятно!
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