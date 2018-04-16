Нужно немного обрезать видео и нарезать еще 3 видео

Интересует сотрудничество по съемке видео бизнес встреч в формате встреч и проведения серии бесед с успешными и молодыми специалистами в режиме интервью. Видео-визитки, обращения... Задача качественно снять и смонтировать согласно уже поставленной по факту задаче. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно в ролике по ссылке https://drive.google.com/open?id=1NYYGDO69rWUlLptI3wsYTE9D9AlUWWck сделать:
- удалить 2 слова в самом начале ролика - "из Подмосковья". И склеить, чтобы как можно меньше было заметно, что что-то удалили оттуда.
- нарезать из этого получившегося видео - 3 видео по 15-20 секунд (не больше!). С разными кусками видео. Чтобы каждый был - сам по себе ролик и было понятно, о чем идет речь. Уточню - не надо ничего нового делать, только работа с имеющимся видео.
- удалить имеющиеся метки и информацию у видео и сделать свои, чтобы видео считалось уникальным.
Вот так. Мне сдается 4 видео, 1 - длинное обычное, без 2-х слов и 3 - нарезки по 15-20 секунд. Все видео - на гугл диске, чтобы я мог оттуда скачать.
Нужно сегодня сделать и сдать.
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