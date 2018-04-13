Требуется видеограф

Нужно в ролике по ссылке https://drive.google.com/open?id=1NYYGDO69rWUlLptI3wsYTE9D9AlUWWck сделать: - удалить 2 слова в самом начале ролика - "из Подмосковья". И склеить, чтобы как можно меньше было заметно, что что-то удалили оттуда. - нарезать из этого получившегося видео - 3 видео ...