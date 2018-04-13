Требуется видеограф

Доброго дня! Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/seochaser/portfolio/videomontazh-41/zastavka-dlya-youtube-v-stile-komiksov-marvel-2020168/]Пример работы[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отснять, обработать и сделать короткие видеоролики по сборке мебели для интернет-магазина (в основном двухъярусные кровати).
Производство находится в Солнечгорском районе (Московская обл.) готовы забирать исполнителя из Москвы.
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