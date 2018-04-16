Требуется создать ролик в рисованном формате

Соеденить 30 видео, некоторые нужно развернуть и наложить музыку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот пример https://www.youtube.com/watch?v=OV9WxLCbgsw
Хочется понять сроки и цену
Связь желательно через телеграмм
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