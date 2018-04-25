Всем привет. Нужно сделать 30 - секундный видео ролик типа визитной карточки оптовой компании В ролике видео ряд должен быть по этапам: 1. Обсуждение, работа с чертежами, проектирование 2. Заказ товара 3. Прием заявки товара 4. Поиск на складе товара ...
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Здравствуйте.
Нужно сделать ролик о человеке и его проекте. Компоновка текста, фото, брендинга.
Нужно подобрать музыку под представление этого человека.
Презентационная составляющая.
Ролик для международного проекта.
Длительность 1 минута.
Примеры
https://www.youtube.com/watch?v=js287QzWDIQ&index=2&list=PL36Q9ua07KsM-x852uxj-SRSOuK6ZlgQmhttps://www.youtube.com/watch?v=IMl7EAt1vnI&list=PL36Q9ua07KsM-x852uxj-SRSOuK6ZlgQm&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=cRoGfrrmkk0&list=PL36Q9ua07KsM-x852uxj-SRSOuK6ZlgQm&index=5
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