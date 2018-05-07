Соеденить 30 видео, некоторые нужно развернуть и наложить музыку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать анимационный видеоролик "под ключ" продолжительностью примерно в 1-ну минуту.
Сюжет видеоролика топливные карты для юридических лиц.
Аналог данного видео https://www.youtube.com/watch?v=3CCFufefe9E
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