Анимационный видеоролик

ВидеомонтажЗавершен7 заявок279 просмотров
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Требуется создать анимационный видеоролик "под ключ" продолжительностью примерно в 1-ну минуту.

Сюжет видеоролика топливные карты для юридических лиц.

Аналог данного видео https://www.youtube.com/watch?v=3CCFufefe9E

6 лет назад
fleet-cards
Максим 
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
golovanmax
Максим 
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
19 дней назад
6 лет назад
$150
7 дней
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