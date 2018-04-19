Сделать видео ролик

ВидеомонтажЗакрыт17 заявок287 просмотров
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Всем привет. Нужно сделать 30 - секундный видео ролик типа визитной карточки оптовой компании

В ролике видео ряд должен быть по этапам:

1. Обсуждение, работа с чертежами, проектирование

2. Заказ товара

3. Прием заявки товара

4. Поиск на складе товара и его погрузка

5. Процесс доставки товара

6. Применение товара на производстве, монтаж

7. Обзор завода сверху

Ролик должен быть представительным, как в приложении

Вот ссылка на сам сайт, где этот видео ролик реализован

http://onninen.ru/ru/main/

6 лет назад
Bas_M
53 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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