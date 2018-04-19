Монтаж видео около 3 минут

Есть видео коррекции бровей, необходимо ускорить до 1 минуты и наложить звук на фон. В конце показать медленно результат. Также поставить в углу фоновый watermark на видео (лого студии)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно из кусочков собрать видеофильм на 3 минут, титры сделать, добавить звук, сделать цветотонокоррекцию в Adobe Premiere. Ролик смонтирован в программе видеомонтаж для примера . Пример скину в личку.
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