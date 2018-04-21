Создать видео по примеру

Здравствуйте. Ситуация следующая: у мужа вчера был день рожденья, но он заболел и не смог присутствовать. Мы сняли ему несколько поздравительных видео. Хочу их оформить. Где-то обрезать и смонтировать небольшой фильм. Сколько это будет стоить? ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать видеоролики для канала на youtube – www.youtube.com/channel/U...
Из постов на Яндекс Дзен – zen.yandex.ru/id/5aa42c87...
30 штук.
Оформление по типу роликов на канале: подбираете фон, название видео, далее сами цитаты ( см. пример на канале youtube ) и вконце название сайта + приятная оновая музыка без авторских прав.
Пожалуйста укажите стоимость и сроки.
Без предоплаты. Оплата через Яндекс Деньги.
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