pavlovmax1258

Остался разочарован сотрудничеством с данным исполнителем. Работа выполнена плохо. Переделывать исполнитель отказался, но деньги требует. В процессе работы была просьба увеличить бюджет. В процессе общения по итогам работы Максим пишет что ему без разницы устраивает меня результат или нет, и что нужно заплатить, хотя бы половину.