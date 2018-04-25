pavlovmax1258

Качественный и недорогой баннер и оформление для ютуб канала
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Отзывы заказчиков
$15
7 баллов
7 лет назад
Остался разочарован сотрудничеством с данным исполнителем. Работа выполнена плохо. Переделывать исполнитель отказался, но деньги требует. В процессе работы была просьба увеличить бюджет. В процессе общения по итогам работы Максим пишет что ему без разницы устраивает меня результат или нет, и что нужно заплатить, хотя бы половину.
Ответный отзыв
Ну да , пожелаю вам удачи найти исполнителя за 15$)