pavlovmax1258

Максим Павлов pavlovmax1258

 
24 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Качественный и недорогой баннер и оформление для ютуб канала

Готов сделать видеомонтаж, баннер для сайта, оформление ютуб канала быстро и качественно.

Отзывы заказчиков

-Brain-
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
7 баллов
7 лет назад
Создать видео по примеру
Остался разочарован сотрудничеством с данным исполнителем. Работа выполнена плохо. Переделывать исполнитель отказался, но деньги требует. В процессе работы была просьба увеличить бюджет. В процессе общения по итогам работы Максим пишет что ему без разницы устраивает меня результат или нет, и что нужно заплатить, хотя бы половину.
Ну да , пожелаю вам удачи найти исполнителя за 15$)
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