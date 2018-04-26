Обработать видео

ВидеомонтажЗавершен18 заявок278 просмотров
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Обработать 3 видео в общей сложности 3 минуты.

Вырезать А-Б-В лишние слова )) и все

По возможности удалить шумы и обработать картинку что бы было по светлее

6 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
george_solopov
24 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$15
2 дня
С заданием справился моментально, а самое главное качественно. Все понравилось, рекомендую.
Все супер! Договорились, выходил на связь, оплата в срок
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