Обработать видео

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обработать 3 видео в общей сложности 3 минуты.
Вырезать А-Б-В лишние слова )) и все
По возможности удалить шумы и обработать картинку что бы было по светлее
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