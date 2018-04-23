Я ищу человека, который сможет сделать эксплейнер видео для моего проекта. Я изложил суть проекта и базовое видение ролика с примерами того, что нравится и чего бы хотелось избежать:http://litegallery.io/misc/lite-explainerТак же набросал грубый драфт из моментов, часть из которых хочется увидеть в ролике: http://litegallery.io/misc/lite-explainer/pdf.pdfИнтересно ли Вам взяться за такой проект? Если да, о каком бюджете и сроках может идти речь? Сергей.