Эксплейнер видео

ВидеомонтажЗакрыт3 заявки145 просмотров
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Я ищу человека, который сможет сделать эксплейнер видео для моего проекта. Я изложил суть проекта и базовое видение ролика с примерами того, что нравится и чего бы хотелось избежать:http://litegallery.io/misc/lite-explainerТак же набросал грубый драфт из моментов, часть из которых хочется увидеть в ролике: http://litegallery.io/misc/lite-explainer/pdf.pdfИнтересно ли Вам взяться за такой проект? Если да, о каком бюджете и сроках может идти речь? Сергей.  

6 лет назад
guest_1524736103717
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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