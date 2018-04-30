Монтаж ролика: добавить титры, лого, контакты, музыку. Около 30 сек

Склеить фрагменты видео, перекрыть, где уместно, кадрами с приготовлением роллов, добавить анимированные (прыгающие, двигающиеся и пр.) титры и музыку. В начале ролика поставить логотип, а в конце адрес и телефон: 3754175.рф тел: 375-41-75 Общий хронометраж видео ок. 30-40 сек.

Текст для титров:

Любите суши и роллы?

Получите подарок!

Что самое главное?

Скорость доставки? Да!

Размер порций? Да!

Акции? Да!

Самое главное - свежесть!

Более 8 лет

Позвоните сейчас

"Я от ёжика"

Роллы в подарок!

3754175.рф

тел: 375-41-75

Поскольку само видео довольно обычное, нужно его украсить титрами. Мне нужно что-то в этом роде: https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=uWLktg5huEE

Ссылка на видео: https://yadi.sk/d/hBp1CZZs3Us3NB

Логотип во вложении.