Редактирование небольших видео

$50
ВидеомонтажЗакрыт43 заявки496 просмотров
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Необходимо отредактировать небольшие видео, длительностью 0,5 - 2 минуты (по редактированием я понимаю: вырезать самую ценную часть) и залить на submit.shutterstock.com в формате mp4. Исходник в формате mts

Укажите, пожалуйста, цену за обработку 100 штук.

6 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
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