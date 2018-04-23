Редактирование небольших видео

Нужно сделать промо ролики на игровую тематику (Игровой хостинг, игровой проект) А так же есть еще несколько проектов для которых нужно сделать промо ролики. Пишите свои цены, сроки, и комментарии с идеями.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отредактировать небольшие видео, длительностью 0,5 - 2 минуты (по редактированием я понимаю: вырезать самую ценную часть) и залить на submit.shutterstock.com в формате mp4. Исходник в формате mts
Укажите, пожалуйста, цену за обработку 100 штук.
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