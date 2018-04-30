petrenkino

Нужен сценарист с хорошим чувством юмора для написания сценариев коротких веселых роликов в инстаграм про компанию с целью привлечения в нее молодых сотрудников. По сути - минисериал о жизни компании.
Занимаюсь съемкой видео для бизнеса (и не только) больше 15 лет. Большой опыт работы на ТВ, делаю три авторских телепроекта, которые выходят в разных городах страны. Сделаю быстро и качественно продающее видео для ваших аккаунтов и/или канала. Озвучу, напишу грамотный продающий текст.
- Сценарии15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
Есть видео в 4К со стедикама и озвучка на 40 сек. Надо сделать из него классный динамичный ролик с анимированными титрами и спецэффектами. Так, чтобы было вкусно! Ну и покрасить видео. Срок - 3 дня.Завершен6 лет назад
- $75
Самое главное - это ваше умение профессионально раскрашивать и монтировать 4К-видео, потому что исходники блеклые. Поэтому нужен монтажер, который УМЕЕТ это делать на профессиональном уровне, и техника позволяет монтировать 4К с этим грейдингом, стабилизацией (где ...Завершен6 лет назад
Есть видеоматериал о санатории, процедурах, номерах, ресторане и пр. Снято все с помощью стедикама. Нужно из этого сделать красивый 20-минутный фильм, чтобы его нестыдно было крутить на телевизорах в самом санатории. Ищу монтажера, владеющего грейдингом ...Завершен6 лет назад
Есть видеоматериал со школьного выпускного (линейка, лимузин, ресторан). Нужно сделать динамичный ролик в молодежном стиле для Инстаграм (1 минута) и 12-минутное видео из лучших моментов (с фрагментами речей, фраз и пр.) Срок - до ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте! Разместил новое видео о путешествии. Нужно максимально быстро набрать настоящие реальные просмотры, лайки, дизлайки, комменты, подписки. Ссылка на видеоСоциальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $8
Есть видео со встречи двух семей, надо сделать из него небольшой фильм-ролик. Без спецэффектов и пр. Качественный монтаж, начальный титр с датой встречи и городом и фоновая музыка.Завершен7 лет назад
Склеить фрагменты видео, перекрыть, где уместно, кадрами с приготовлением роллов, добавить анимированные (прыгающие, двигающиеся и пр.) титры и музыку. В начале ролика поставить логотип, а в конце адрес и телефон: 3754175.рф тел: 375-41-75 Общий хронометраж видео ...Завершен7 лет назад