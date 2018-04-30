petrenkino

Это был новый для меня проект, в 4К, тяжеловесный, мой компьютер не ворочал такие файлы, не говоря уже о грейдинге последующем, поэтому искал человека, который сможет сделать его на достойном уровне. Нашел! С Владимиром работать было комфортно, поскольку он видит картинку, видит детали, которые я не всегда вижу. Несколько раз вносили правки, что-то дополняли - Владимир всегда спокойно и качественно исправлял. В общем, работой полностью доволен, с удовольствием поработаем еще не раз!