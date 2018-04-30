petrenkino

Михаил petrenkino

 
43 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Делаю видео для Инстаграм и Ютюб. Съемка, монтаж, озвучка, продающие тексты

Занимаюсь съемкой видео для бизнеса (и не только) больше 15 лет. Большой опыт работы на ТВ, делаю три авторских телепроекта, которые выходят в разных городах страны. Сделаю быстро и качественно продающее видео для ваших аккаунтов и/или канала. Озвучу, напишу грамотный продающий текст.

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$15
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров

vlad_miron
27 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Смонтировать рекламный ролик на 40 секунд
Приятно работать с Михаилом, все четко и понятно, оплата своевременная. Побольше бы таких заказчиков)
Очень быстро и то, что нужно! Динамично, интересно, красиво! Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
bestof
56 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
6 лет назад
Фильм о компании на 4-6 минут. Исходники в 4К. Нужен грейдинг.
Понравилась работа с Михаилом. Профессиональный подход. Грамотная постановка задач. Отличная координация по ходу выполнения работы. Отсутствие каких-либо проблем с коммуникацией. Плюс - сложный, но интересный проект. Отличная практика для повышения мастерства.
Это был новый для меня проект, в 4К, тяжеловесный, мой компьютер не ворочал такие файлы, не говоря уже о грейдинге последующем, поэтому искал человека, который сможет сделать его на достойном уровне. Нашел! С Владимиром работать было комфортно, поскольку он видит картинку, видит детали, которые я не всегда вижу. Несколько раз вносили правки, что-то дополняли - Владимир всегда спокойно и качественно исправлял. В общем, работой полностью доволен, с удовольствием поработаем еще не раз!
Ответный отзыв
elizarewnik174
Никита 
24 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Монтаж 20-минутного фильма-презентации о санатории. Под музыку.
Очень приятно было работать с Михаилом ! Всегда на связи , в любое время подскажет что нужно сделать , все задачи были расписаны очень подробно , и это большой плюс! Оплата в срок! Доволен на 10/10 Рекомендую!
Восхитительно! Я более контактного и ответственного монтажера не встречал! Творческий, активный, быстро все исправляет, если требуется, не нужно по 10 раз упрашивать убрать кусочек кадра, где лезет какая-нибудь ненужная деталь. Умеет работать с графикой, анимацией, цветом. Очень хороший парень. Я доволен результатом на 200% и однозначно его рекомендую всем!
Ответный отзыв
Sergey11052007
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Смонтировать два ролика с выпускного (на 1 и 12 мин)
Благодарю за сотрудничество. Обращайтесь, если что.
С Сергеем очень комфортно работать. Делает все оперативно, на связи всегда, тактичен. Смонтировано все хорошо, творчески, качественно. Рекомендую!
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sitovkirill
Ситов 
23 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов
$8
9 баллов
7 лет назад
Монтаж ролика о семейной прогулке. 5-7 мин
Работа с Михаилом была неплохой. Оплаты заказчик производил в срок, с коммуникацией проблем не было.
С Кириллом сделал уже несколько работ. Хороший уровень качества, аккуратности. Работой доволен, стоимость услуг и сроки полностью устраивают. Рекомендую
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