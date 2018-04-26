Переснять видео ролик для сайта

Переснять и озвучить (убедительный, профессиональный мужской голос) видео ролик . https://www.youtube.com/watch?v=0R5cq5ncyks

убрать все ненужное и уложиться в 2 минуты.

Нужно создать у клиента впечатление, что все очень просто. только нажал кнопку и все получилось. вначале ролика добавить промо где вкратце озвучены основные преимущества, быстро и круглосуточно, просто и не требует особых знаний по сравнению с другими , надежно (не участвует в работе человек и исключаем тем самым человеческий фактор), и недорого (так как все делает программа без участия человека) .

все преимущества реальны.