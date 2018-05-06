Сделать видео по статье

ВидеомонтажЗавершен8 заявок234 просмотра
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Нужно сделать видео по тексту статьи для ютуба.

Статья https://fortrader.org/eto-interesno/10-cennyx-sovetov-o-planax-na-zhizn.html

Требования

Качественный звук, приятный голос 

Качественный видеоряд

Цена/Сроки/Примеры работ

6 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
sitovkirill
Ситов 
22 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
6 лет назад
$10
3 дня
Очень качественно ответственно был выполнен проект! Получилось очень хорошее видео! Рекомендую!
Рекомендую Юрия как: ответственного и коммуникативного заказчика, обязательно работайте с ним, не пожалеете!
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