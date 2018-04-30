Создание видеоролика

ВидеомонтажЗакрыт12 заявок241 просмотр
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Здравствуйте. всем. Нужно сделать оооочень классный ролик в формате HUD - компоновка фото, видео, всякие наложения, переходы и тд. 1- 1.5 минуты.

Ролик о потенциале нашего мозга. О том, что именно мозг выполняет все наши намерения, что мозг это частица Вселенной, мозг вместе с мыслью меняет жизнь человека. Что есть четкая работа Вселенной, космоса и нашего мозга.

Проект Рестарт реальности именно такой проект, который меняет сознание людей к счастью и успеху.

Текст

Открывая сознание новомуReality RestartВозможности мозга безграничныНовые нейронные связиИнтуитивное управление и бизнес-продажиЭнергетическое программирование и манипулированиеИзменение внутреннего «я» Изменение картинки мираСозидающая сила намеренияОтказ от мыслей разделенияТрансформация восприятия действительностиПрежнее понимание – в новое осознаниеХаос – в закономерностьВзгляд сверху – понимание сутиReality Restart– управляй своим миром

Примеры

https://www.youtube.com/watch?v=__T5Ot48oWQ

https://www.youtube.com/watch?v=sZCMspnUlsA

https://www.youtube.com/watch?v=r5znLoTdVNQ&index=7&list=PL36Q9ua07KsM-x852uxj-SRSOuK6ZlgQm

В таком вот стиле типа Афтер Эффекта и Параллакса., но с космической темой, видео можно и нужно вставить действия тока по нейронам. Система подачи информации такая 

Мысль из космоса - дальше намерение в мозге как искра от тока - дальше движение тока по нейронам в мозге и создание нейронной сети - дальше нейронная сеть вырисовывает картинку поставленного намерения и передает в глаза. Нейронная сеть очень похожа на космос и галактики.

Примеры видео вставок

https://www.youtube.com/watch?v=JRxCxezKo_4

https://www.youtube.com/watch?v=yvI_KkTK7-U  со 2 минуты есть видео действия нейронов.

https://www.youtube.com/watch?v=uCXvAUaIMcw  красивый космос.

Предлагайте решения.

6 лет назад
sintezis
Инна 
51 годРоссия
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
4 отзыва(-1)
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