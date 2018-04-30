Создание видеоролика

Надо создавать простые видео на основе фото и видео, Формат квадрат. Фото+текст предоставляем. Необходим только монтаж. Выберем исполнителя с минимальной ценой. Видео с 5-6 кадрами!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. всем. Нужно сделать оооочень классный ролик в формате HUD - компоновка фото, видео, всякие наложения, переходы и тд. 1- 1.5 минуты.
Ролик о потенциале нашего мозга. О том, что именно мозг выполняет все наши намерения, что мозг это частица Вселенной, мозг вместе с мыслью меняет жизнь человека. Что есть четкая работа Вселенной, космоса и нашего мозга.
Проект Рестарт реальности именно такой проект, который меняет сознание людей к счастью и успеху.
Текст
Открывая сознание новомуReality RestartВозможности мозга безграничныНовые нейронные связиИнтуитивное управление и бизнес-продажиЭнергетическое программирование и манипулированиеИзменение внутреннего «я» Изменение картинки мираСозидающая сила намеренияОтказ от мыслей разделенияТрансформация восприятия действительностиПрежнее понимание – в новое осознаниеХаос – в закономерностьВзгляд сверху – понимание сутиReality Restart– управляй своим миром
Примеры
https://www.youtube.com/watch?v=__T5Ot48oWQ
https://www.youtube.com/watch?v=sZCMspnUlsA
https://www.youtube.com/watch?v=r5znLoTdVNQ&index=7&list=PL36Q9ua07KsM-x852uxj-SRSOuK6ZlgQm
В таком вот стиле типа Афтер Эффекта и Параллакса., но с космической темой, видео можно и нужно вставить действия тока по нейронам. Система подачи информации такая
Мысль из космоса - дальше намерение в мозге как искра от тока - дальше движение тока по нейронам в мозге и создание нейронной сети - дальше нейронная сеть вырисовывает картинку поставленного намерения и передает в глаза. Нейронная сеть очень похожа на космос и галактики.
Примеры видео вставок
https://www.youtube.com/watch?v=JRxCxezKo_4
https://www.youtube.com/watch?v=yvI_KkTK7-U со 2 минуты есть видео действия нейронов.
https://www.youtube.com/watch?v=uCXvAUaIMcw красивый космос.
Предлагайте решения.
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