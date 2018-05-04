Нижний Новгород

Нам нужен видеомонтаж записи людей, которые говорят текст на камеру с суфлером или импровизирует. Видео и звук раздельно.

Задача

- Выборка правильных дублей

- Склейка

- Соединение звуковой дорожки

- Светокоррекция (не всегда).

Ищем подрядчика для постоянного сотрудничества. Кому интересно участие в этом процессе со своей техникой (дома делаете/забираете в студии материал).

По какому принципу формируется стоимость работ у Вас?

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