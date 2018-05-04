Промо видео

видеоролик презентация компании чтобы представить на сайте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны креативные люди которые смогут создать видео для продвижения определенного товара в Инстаграме.
- придумать концепция (лучше несколько)
- реализовать концепцию ( лучше несколько сразу)
Короткие (до 10 сек), дабы пользователю не было скучно, приятно, легко для восприятия.
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