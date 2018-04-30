Сделать качественный промо-ролик

Надо создавать простые видео на основе фото и видео, Формат квадрат. Фото+текст предоставляем. Необходим только монтаж. Выберем исполнителя с минимальной ценой. Видео с 5-6 кадрами!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!Нужно сделать качественный проморолик на подобие этого - http://mygoldpartner.ru/ob/go/evgeniei/p/reg Продолжительность видео должна быть 5-10 минут. Желательно с озвучкой. По цене договоримся, все детали после утверждения кандидата.
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