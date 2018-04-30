Сделать качественный промо-ролик

Необходимо создать видео-ролик на 3-4 минуты из фотографий и видео + текст. Тема: "Визитная карточка о себе". Пример подобного видео, только на другую тему: https://goo.gl/Ng3V2D Нужно также или еще лучше) Пока подготавливаю все материалы, оставляйте заявки и примерную стоимость.