Сделать 5 видео для ютуб

ВидеомонтажЗавершен10 заявок247 просмотров
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Нужно сделать 5 видеороликов для ютуба на основе каждой из статей:

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Цена/Сроки

6 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
sitovkirill
Ситов 
22 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
6 лет назад
$40
14 дней
Отличная работа! Рекомендуем!
Приятно было поработать вновь! Оплата в срок, гибкая коммуникация. Вновь рекомендую Юрия.
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