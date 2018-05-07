Краткая заставка для видеороликов

Нужно записать краткую заставку, которая показывается в начале каждого ролика на канале в youtube. Длительность небольшая (до 10 секунд полагаю), так как никакой информации содержательно там не будет, "мультики с сюжетом" полноценные не нужны.

Нужно показать название канала, слоган, легкая анимация, ненавязчивая мелодия (а-ля стиль Joakim Karud ) (но музыка только с соответствующей лицензией, бесплатная для любого, в том числе коммерческого использования). Цвета/шрифты желательно использовать близкие к сайту/каналу https://www.youtube.com/channel/UCKjD3KEYb1CJEBaRrWwWp-Q

Пример подобной простой заставки https://www.youtube.com/watch?v=QuK21BK_-Y0

Нужна также будет (отдельно? в конце заставки?) картинка (кадр?) заставки, на которую можно будет написать название ролика (названия все время разные, то есть их в саму заставку не вставишь, но надо предусмотреть место). Если занимаетесь также графикой, сделать на основе нее шаблон для значков видеороликов (обсуждается).

Приложите примеры подобных работ, озвучьте цену и свои предложения (исходя из опыта). Спасибо.