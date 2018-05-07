Нужно записать краткую заставку, которая показывается в начале каждого ролика на канале в youtube. Длительность небольшая (до 10 секунд полагаю), так как никакой информации содержательно там не будет, "мультики с сюжетом" полноценные не нужны. Нужно показать ...
Нужно будет снять видео и сделать монтаж в г. Санкт-Петербург
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Снимать будем как происходит работа парковки, съемка примерно 1,2 часа. Видео будет об оборудовании, для автоматизации платных парковок и его работе.
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